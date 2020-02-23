Главные новости субботы и ночи: инкубационный период коронавируса, экстрадиция Левина

Инкубационный период коронавируса Covid-19, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк – новости, которые были актуальны 22 февраля.

О коронавирусе

Власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть намного дольше, чем 14 дней.

О расследование убийства Екатерины Гандзюк

Областной суд болгарского города Бургас разрешил экстрадицию Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк, в Украину.

Отмечается, что во время слушания Левин и его болгарский адвокат сделали все возможное, чтобы отложить экстрадицию. Среди выдвинутых аргументов были плохие условия содержания в Украине.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

22-го февраля состоялся финал Нацотбора на нынешнее Евровидение, которое пройдет в мае в Роттердаме. По результатам голосования жюри и зрителей, Украину на песенном конкурсе представит группа Go-A.

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд.