Головні новини суботи і ночі: інкубаційний період коронавірусу, екстрадиція Левіна

Инкубаційний період коронавірусу Covid-19, суд у Болгарії дозволив екстрадицію підозрюваного в убивстві Катерини Гандзюк – новини, які були актуальні 22 лютого.

Про коронавірус

Влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути набагато довшим за 14 днів.

Про розслідування вбивства Катерини Гандзюк

Обласний суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадицію Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в убивстві Катерини Гандзюк, до України.

Зазначається, що під час слухання Левін та його болгарський адвокат зробили все можливе, щоб відкласти екстрадицію. Серед висунутих аргументів були погані умови ув'язнення в Україні.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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