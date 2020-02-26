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Аваков ответил Суркову: Шавка, пытающаяся гавкать на слона

Среда, 26 февраля 2020, 10:58
Аваков ответил Суркову: Шавка, пытающаяся гавкать на слона

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" экс-помощника президента России Владислава Суркова.

Источник: Аваков в Twitter

Прямая речь: "Сурков – со своими перлами о Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста".

Что было раньше:  Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.

Предыстория: 

  • 10 декабря 2019 года Аваков рассказал, что в ходе обсуждений в Париже возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника Суркова сдали нервы и он кричал.
  • Также Аваков рассказал, что на нормандском саммите Зеленский попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.
  • Сурков назвал это "пьяными фантазиями", потому что Аваков якобы допивал вино за "нормандской четверкой".

 

Украинская правда
Темы: АваковРосcия
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