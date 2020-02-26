Аваков ответил Суркову: Шавка, пытающаяся гавкать на слона
Среда, 26 февраля 2020, 10:58
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста" экс-помощника президента России Владислава Суркова.
Источник: Аваков в Twitter
Прямая речь: "Сурков – со своими перлами о Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста".
Что было раньше: Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав.
Предыстория:
- 10 декабря 2019 года Аваков рассказал, что в ходе обсуждений в Париже возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника Суркова сдали нервы и он кричал.
- Также Аваков рассказал, что на нормандском саммите Зеленский попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.
- Сурков назвал это "пьяными фантазиями", потому что Аваков якобы допивал вино за "нормандской четверкой".
Украинская правда