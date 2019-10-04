С 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский – министр

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Пятница, 4 октября 2019, 09:12

Министр образования и науки Анна Новосад говорит, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Источник: Новосад в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, – с сентября 2023 года.

И тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык на родном языке

Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы".

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Темы: язык образование


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