С 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский – министр

Министр образования и науки Анна Новосад говорит, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Источник: Новосад в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, – с сентября 2023 года.

И тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык на родном языке

Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы".