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С 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский – министр

Пятница, 4 октября 2019, 09:12

Министр образования и науки Анна Новосад говорит, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Источник: Новосад в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, – с сентября 2023 года.

И тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык на родном языке.

Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы".

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Предыстория:

  • В 2017 году был принят и вступил в силу новый закон "Об образовании", 7 статья которого определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Однако одну или несколько дисциплин могут преподавать на двух или более языках – украинском, английском и языках Евросоюза.
  • 16 июля 2019 года Конституционный Суд признал его конституционным, тогда как депутаты от "Оппозиционного блока" обжаловали закон "Об образовании" из-за языковой статьи.
  • В тот день также вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Темы: языкобразование
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