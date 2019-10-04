С 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский – министр
Министр образования и науки Анна Новосад говорит, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.
Источник: Новосад в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом", передает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, – с сентября 2023 года.
И тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык на родном языке.
Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы".
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Предыстория:
- В 2017 году был принят и вступил в силу новый закон "Об образовании", 7 статья которого определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Однако одну или несколько дисциплин могут преподавать на двух или более языках – украинском, английском и языках Евросоюза.
- 16 июля 2019 года Конституционный Суд признал его конституционным, тогда как депутаты от "Оппозиционного блока" обжаловали закон "Об образовании" из-за языковой статьи.
- В тот день также вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".