Порошенко с плакатами и "группой поддержки" пришел в ГБР

Утром 28 февраля пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен состояться его допрос.

Источник: заявление Порошенко под зданием ГБР

Прямая речь: "Дорогие друзья, сперва хочу поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к возвращению страны во времена Януковича, к возвращению политических репрессий".

Детали: Порошенко пришел в ГБР вместе с адвокатами. Также рядом ним стояли люди с плакатами в его поддержку, которые встречали слова экс-президента аплодисментами.

Перед заявлением Порошенко под ГБР выступили члены его фракции – Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Нина Южанина, Владимир Вьяторович, Иванна Климпуш-Цинцадзе. Они заявили, что дела против экс-президента сфабрикованы, а сам он всегда действовал в соответствии с законами и Конституцией. По словам соратников Порошенко, все дела политически мотивированы, о чем свидетельствуют так называемые "пленки Трубы" (экс-руководителя ГБР, – ред.)

Люди, которые пришли в поддержку пятого президента, держали плакаты "Нет политическим репрессиям", "Государственное бюро репрессий" и другие.

Также за спинами политиков стояла девушка в украинской одежде с наручниками на руках и заклеенным клейкой лентой ртом.