Порошенко с плакатами и группой поддержки пришел в ГБР
Утром 28 февраля пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен состояться его допрос.
Источник: заявление Порошенко под зданием ГБР
Прямая речь: "Дорогие друзья, сперва хочу поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к возвращению страны во времена Януковича, к возвращению политических репрессий.
Мы сегодня, как и обещали, пришли в ГБР. Понимая, что это фарс, что это признак политических преследований, что власть умеет одно – давать зрелище".
Детали: Порошенко пришел в ГБР вместе с адвокатами. Также рядом ним стояли люди с плакатами в его поддержку, которые встречали слова экс-президента аплодисментами.
Перед заявлением Порошенко под ГБР выступили члены его фракции – Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Нина Южанина, Владимир Вьяторович, Иванна Климпуш-Цинцадзе. Они заявили, что дела против экс-президента сфабрикованы, а сам он всегда действовал в соответствии с законами и Конституцией. По словам соратников Порошенко, все дела политически мотивированы, о чем свидетельствуют так называемые "пленки Трубы" (экс-руководителя ГБР, – ред.)
Люди, которые пришли в поддержку пятого президента, держали плакаты "Нет политическим репрессиям", "Государственное бюро репрессий" и другие.
Также за спинами политиков стояла девушка в украинской национальной одежде с наручниками на руках и заклеенным лентой ртом.
Что было раньше: 27 февраля пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допрос в ГБР без применения силового привода.
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Предыстория:
- 21 февраля Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Порошенко на два допроса в ГБР – 28 февраля и 6 марта.
- Защита назвала решение политическими и обжаловала их в 5-ти инстанциях.
- Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.