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Рыбаков, которых задерживали россияне, наказали – ГПСУ

Суббота, 29 февраля 2020, 11:50
Рыбаков, которых задерживали россияне, наказали – ГПСУ
ГПСУ

В Украину в субботу вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море. Они привлечены к административной ответственности.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли БУ ПС ФСБ РФ доставят в район общепризнанной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, которые были задержаны ими 14 февраля этого года.

Уже через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство. По мере приближения оно было распознано как ЯЗП-0901, на борту которого находились 4 человека.

По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море.

 

Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной".

 

Детали: За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

Предыстория:

  • 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность.
  • Позже обнародовали имена задержанных рыбаков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они - жители Приморского района.
  • 16 февраля так называемый "суд РФ" привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.
  • 25 февраля рыбаки были освобождены из-под ареста.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияФСБарест
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