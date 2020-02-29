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Рибалок, яких затримували росіяни, покарали – ДПСУ

Субота, 29 лютого 2020, 11:50
Рибалок, яких затримували росіяни, покарали – ДПСУ
ДПСУ

В Україну в суботу повернулися рибалки, яких нещодавно затримали росіяни в Азовському морі. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Сьогодні вранці на пост технічного спостереження Держприкордонслужби надійшла інформація, що кораблі БО ПС ФСБ РФ доставлять в район загальновизначеної системи розподілу руху в Азовському морі малий плавзасіб з українськими громадянами, що був затриманий ними 14 лютого цього року.

Вже за декілька годин, на відстані майже 10 морських миль від порту Бердянськ, тактична група катерів Маріупольського загону Морської охорони, що несла службу у даному районі, виявила кораблі  БО ПС ФСБ РФ, від яких в бік українського берега направлявся малий плавзасіб. Із наближенням він був розпізнаний як ЯЗП-0901, на борту якого перебували 4 особи.

За результатами огляду та перевірки документів, які засвідчують особу, встановлено, що це той самий плавзасіб і ті самі четверо громадян України, які в порушення чинного законодавства вийшли в море.

 

Тактична катерна група Морської охорони забезпечила супровід плавзасобу до порту Бердянськ, де наразі встановлюються усі обставини їх затримання російською стороною".

 

Деталі: За порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, а на плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном на 30 діб.

Передісторія:

  • 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму затримали у західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу.
  • Пізніше оприлюднили імена затриманих рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони - мешканці Приморського району. 
  • 16 лютого так званий "суд РФ" притягнув їх до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 10 діб.
  • 25 лютого рибалок звільнили з-під арешту.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосіяФСБарешт
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