США ограничат въезд для иностранцев, которые недавно посещали Китай
США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.
Источник: Министерство внутренней безопасности США
Дословно: "В ответ на растущую угрозу нового коронавируса и для минимизации риска его распространения в Соединенных Штатах, Министерство внутренней безопасности США сегодня начнет применять ограничения на все пассажирские рейсы в Соединенные Штаты, перевозящих лиц, недавно путешествовали в КНР".
Детали: Ограничения не коснутся только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.
Кроме того, граждане США, находившиеся в провинции Хубэй в течение 14 дней с момента их возвращения, будут подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней, чтобы обеспечить им надлежащую медицинскую помощь и медицинский осмотр.
Что было раньше:
- В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
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