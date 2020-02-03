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США ограничат въезд для иностранцев, которые недавно посещали Китай

Понедельник, 3 февраля 2020, 00:59
США ограничат въезд для иностранцев, которые недавно посещали Китай

США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.

Источник: Министерство внутренней безопасности США

Дословно: "В ответ на растущую угрозу нового коронавируса и для минимизации риска его распространения в Соединенных Штатах, Министерство внутренней безопасности США сегодня начнет применять ограничения на все пассажирские рейсы в Соединенные Штаты, перевозящих лиц, недавно путешествовали в КНР".

Детали: Ограничения не коснутся только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.

Кроме того, граждане США, находившиеся в провинции Хубэй в течение 14 дней с момента их возвращения, будут подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней, чтобы обеспечить им надлежащую медицинскую помощь и медицинский осмотр.

Что было раньше:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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Темы: СШАКитайкоронавирус
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