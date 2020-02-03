"Слуга народа" проведет съезд и большое обучение депутатов

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Понедельник, 3 февраля 2020, 12:35

Партия "Слуга народа" проведет свой съезд 15 февраля, также на эту дату запланирован большой сбор и обучение местных депутатов и глав объединенных территориальных общин.

Источник: председатель партии Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады 3 февраля

Прямая речь: "Мы приглашаем 15 числа прессу на 3-й этап съезда. Будут (рассматриваться, – ред.) изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом.

И параллельно с этим будет очень неординарное событие впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины. Это будет 15 числа все".

Детали: По словам Корниенко, во время сбора для местных депутатов проведут однодневное обучение, а для местных голов – двухдневное.

Он также добавил, что у представителей СМИ будет возможность "посмотреть, что такое партия "Слуга народа" за пределами Верховной Рады, пощупать этих депутатов, задать им вопросы о собаке".

Предыстория:  

  • Член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.
  • Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.
  • А в НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что семьи, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народа партии местная власть


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