"Слуга народа" проведет съезд и большое обучение депутатов

Партия "Слуга народа" проведет свой съезд 15 февраля, также на эту дату запланирован большой сбор и обучение местных депутатов и глав объединенных территориальных общин.

Источник: председатель партии Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады 3 февраля

Прямая речь: "Мы приглашаем 15 числа прессу на 3-й этап съезда. Будут (рассматриваться, – ред.) изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом.

И параллельно с этим будет очень неординарное событие впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины. Это будет 15 числа все".

Детали: По словам Корниенко, во время сбора для местных депутатов проведут однодневное обучение, а для местных голов – двухдневное.

Он также добавил, что у представителей СМИ будет возможность "посмотреть, что такое партия "Слуга народа" за пределами Верховной Рады, пощупать этих депутатов, задать им вопросы о собаке".

Предыстория: