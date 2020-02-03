СНБО: Украина настаивает на полном расследовании катастрофы самолета МАУ

176 просмотров
Понедельник, 3 февраля 2020, 16:35

Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы самолета Boeing-737-800 и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права".

Детали: Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

Что предшествовало: Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении украинской стороны есть запись, которая доказывает: Иран с самого начала знал о сбивании украинского самолета МАУ ракетой.

Из записи, которую также обнародовали украинские СМИ, ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв.

По словам Зеленского, Украина получила эту запись "без доступа к диспетчерской и без черных ящиков".

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в Иране СНБО Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
Иран перестал делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота 3 февраля 2020, 11:53
Зеленский: У нас есть запись, доказывающая - Иран с самого начала знал о сбивании самолета МАУ 2 февраля 2020, 23:33
Иран "оценил" жертв сбитого самолета МАУ в 80 тысяч долларов 2 февраля 2020, 21:08
Все новости
Главные новости
В Украину идут снегопады
Если бы выборы, в Верховную Раду точно прошли бы только 4 партии
Появился новый рейтинг доверия к власти
Иран перестал делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота
Все новости
мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

опрос

Украинцам стали меньше нравиться комедии

Фото

Как бы выглядели известные люди прошлого сейчас?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів