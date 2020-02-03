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СНБО: Украина настаивает на полном расследовании катастрофы самолета МАУ

Понедельник, 3 февраля 2020, 15:35
СНБО: Украина настаивает на полном расследовании катастрофы самолета МАУ

Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы самолета Boeing-737-800 и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права".

Детали: Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

Что предшествовало: Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении украинской стороны есть запись, которая доказывает: Иран с самого начала знал о сбивании украинского самолета МАУ ракетой.

Из записи, которую также обнародовали украинские СМИ, ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв.

По словам Зеленского, Украина получила эту запись "без доступа к диспетчерской и без черных ящиков".

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеСНБОИран
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