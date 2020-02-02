Зеленский: У нас есть запись, доказывающая - Иран с самого начала знал о сбивании самолета МАУ

У Украины есть запись, которая доказывает: Иран изначально знал, что украинский самолет МАУ сбила ракета и иранской стороне это было известно на момент сбивания.

Источник: интервью президента Владимира Зеленского телеканала "1+1"

Детали: Президент в своем интервью прокомментировал запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", обнародованный в эфире "1+1" вечером 2 февраля. На записи человек за штурвалом иранского лайнера видела и пуск ракеты, и взрыв.

Прямая речь Зеленского: "Сейчас у нас есть еще одна запись. Почему я говорю "еще одна", потому что в Сети появилось видео с неизвестных аккаунтов, на котором видно сбивание чего-то чем-то. Сначала было так. А сейчас наши специалисты получили запись, которую мы еще тогда без доступа к диспетчерской и без "черных ящиков" получили, и которая полностью совпадает с видео, которое было в Сети".

"Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. Наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно - он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит и персидском, и на английском языках, там все зафиксировано".

"Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им (Ирану - ред.) было известно уже на момент сбивания. После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина".

Детали: Комментируя момент записи, где диспетчер разговаривает с пилотом иранского самолета, пилот спрашивает "С нами все в порядке?" и диспетчер отвечает "С вами все в порядке", Зеленский отметил: "Может быть версия, что - "Ты не переживай, у вас будет все в порядке".

Прямая речь: "Может быть и другая версия, так как диспетчер очень много раз выходит на связь с нашим самолетом. Я думаю, что он понимал, что был взрыв, но из-за чего, думаю, в то время, он мог не понимать. Может он говорил - "Мы можем садиться", может говорилось и об этом".

"Специалисты будут расследовать эту запись шаг за шагом", - добавил Зеленский.

Прямая речь: "Мы с вами понимаем, что изначально версия, которую распространяли иранские СМИ, спецслужбы, иранское министерство обороны, изначально они давили на то, что это может быть техническая ошибка нашего самолета, они изменили курс и пр. Это все слышали. Мы знали, что этого не может быть. Я об этом говорил, может, не так открыто".

Детали: Зеленский добавил, что украинские специалисты, которые прибыли в Тегеран после катастрофы самолета, никуда не имели доступа.

Прямая речь: "Они не могли найти много частей самолета - не было кабины, не было сидений. А по сиденьям в таких случаях часто можно установить, был ли это взрыв, так как частицы, детали от устройства застревают в мягкой обшивке. Это могла быть ракета или что-то могло быть занесено в самолет".

"Комиссия нам сказала, что есть проблема с частями самолета. Как я уже говорил, не было кабины, сидений, а также одного крыла. И в той части самолета, где не было крыла, было понятно, что был какой-то взрыв - по цвету той стороны самолета, где не было крыла. Всю эту информацию мы сразу получили от наших экспертов ".

Детали: По словам Зеленского, на президента Ирана начали "давить".

Дословно: "Я лично сделал два звонка. Звонки были с премьер-министром Канады, с Соединенными Штатами - они все звонили в Иран и давили. И передавали нам информацию, которая подтверждала нашу: взрыв был в результате сбивания самолета иранской ракетой", - сообщил Зеленский.

Прямая речь: "Также у нас не было доступа к диспетчерской, что очень важно. Затем нам предоставили этот доступ. Наши специалисты потом мне сообщили - ничего нет, никаких записей, абсолютно ничего. Они выходили на связь с самолетом, но ничего. Мы им говорили, что так не может быть, ведь параллельно должны вестись какие-то записи".

Детали: Глава государства отметил, что украинским специалистам поставили задачу - "найти хоть какие-то записи и параллельно начали давить на Иран, чтобы они отдали нам "черные ящики".

Прямая речь: "Когда мы поняли, что они не хотят передавать нам "черные ящики", стало понятно, что надо дожать, чтобы они признали сбиваниЕ ракетой. И параллельно, когда наша группа уже имела определенные доказательства, затем нашлись сиденья, нашлась кабина, потом нашлось крыло - все нашли. И стало очевидно - был взрыв".

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