Турция даст Украине 36 миллионов долларов военной помощи
Представители правительства Турции и Кабинета министров подписали соглашение о военной помощи Украине – деньги пойдут на турецкие товары военного назначения.
Источник: сайт президента
Прямая речь Зеленского: "Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, согласно которому украинские войска получат финансовую помощь от турецких партнеров".
Детали: Документ предусматривает выделение Турцией для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около 36 миллионов долларов) на турецкие товары военного и двойного назначения.
Что было раньше: В понедельник президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Украину с официальным визитом, поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!"
Эрдоган повторил, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией и продолжает следить за положением крымских татар.
Это уже вторая встреча Зеленского и Эрдогана.