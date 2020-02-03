Турция даст Украине 36 миллионов долларов военной помощи

Представители правительства Турции и Кабинета министров подписали соглашение о военной помощи Украине – деньги пойдут на турецкие товары военного назначения.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, согласно которому украинские войска получат финансовую помощь от турецких партнеров".

Детали: Документ предусматривает выделение Турцией для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около 36 миллионов долларов) на турецкие товары военного и двойного назначения.

Что было раньше: В понедельник президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Украину с официальным визитом, поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!"

Эрдоган повторил, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией и продолжает следить за положением крымских татар.

Это уже вторая встреча Зеленского и Эрдогана.