Гончарук рассказал, кому и на что государство выдало первый "доступный" кредит под 7%
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о предпринимателе из Винницы, которому государственный банк в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" дал деньги на сеть собственных продуктовых магазинов.
Источник: Алексей Гончарук
Дословно: "Сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%.
Эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов – оборудование нового супермаркета площадью 903 м²".
К сведению: Процент зависит от размера и типа бизнеса:
- 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;
- 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создается новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;
- 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.
Узнать больше: Как получить "доступные кредиты" под 5-9% годовых
Предыстория:
- Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля. Речь идет о суммах кредита до 1,5 млн грн.
- Государственный Приватбанк и Фонд развития предпринимательства 31 января подписали соглашение по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%".