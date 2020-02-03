Гончарук рассказал, кому и на что государство выдало первый "доступный" кредит под 7%

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Понедельник, 3 февраля 2020, 19:05

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о предпринимателе из Винницы, которому государственный банк в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" дал деньги на сеть собственных продуктовых магазинов.

Источник: Алексей Гончарук

Дословно: "Сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%.

Эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов – оборудование нового супермаркета площадью 903 м²".

К сведению: Процент зависит от размера и типа бизнеса:

- 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

- 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создается новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

- 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Узнать больше: Как получить "доступные кредиты" под 5-9% годовых

Предыстория:

  • Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля. Речь идет о суммах кредита до 1,5 млн грн.
  • Государственный Приватбанк и Фонд развития предпринимательства 31 января подписали соглашение по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%".

Украинская правда
Темы: Гончарук кредит банки Винница премьер


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