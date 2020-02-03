Госпитализированные с подозрением на коронавирус в Киеве оказались не зараженными

У двух пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.

Источник: Минздрав

Дословно: "По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии.

Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая - им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция"".

Что предшествовало: 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установили предварительный диагноз ОРВИ.

3 февраля они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы.

В Украине до сих пор не зарегистрировано ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции.

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