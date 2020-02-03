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Госпитализированные с подозрением на коронавирус в Киеве оказались не зараженными

Понедельник, 3 февраля 2020, 19:43
Госпитализированные с подозрением на коронавирус в Киеве оказались не зараженными

У двух пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.

Источник: Минздрав

Дословно: "По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии.

Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая - им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция"".

Что предшествовало: 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установили предварительный диагноз ОРВИ.

3 февраля они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы.

В Украине до сих пор не зарегистрировано ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Сейчас под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях Китая наблюдаются 152,7 тысячи человек, 475 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусКитайУкраина
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