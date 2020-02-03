Кабмин разобрался с платежками женщины, которой советовали продать собаку

Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину разобраться с ситуацией, что сложилась вокруг женщины, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Там посчитали, что, благодаря субсидии, женщина должна платить 300-350 грн в месяц.

Источник: заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Ситуация, которая произошла с одним из депутатов "Слуги народа" в пятницу на эфире. Прежде всего я хочу извиниться от нас всех за такие опрометчивые слова депутата. Еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом Любови из Кировоградской области.

Сегодня мы получили информацию и о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и о субсидиях, которые она получает.

По информации, которую сегодня предоставило правительство эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированного субсидию в размере чуть больше чем 3500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги (газ и электроэнергию – УП).

Детали: По словам Ковалив, расходы на коммунальные в размере 300-350 грн пример того, что субсидия помогает экономить средства.

Кроме этого, заместитель руководителя Офиса президента добавила, что задача власти - уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как в Любови с Кировоградщины.

Планируется это делать с помощью программ энергоэффективности и замены котлов.

Что предшествовало: Член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что во фракции обсуждают дальнейшую судьбу и наказание для нардепа Евгения Брагаря, который в эфире ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.