"Охранник Яроша" отказывается "благоустраивать" колонию РФ: его могут наказать
Украинского политзаключённого Александра Шумкова в российской колонии могут отправить в штрафной изолятор, потому что он отказывается работать на "благоустройство" колонии в РФ.
Источник: адвокат Алексей Барановский в комментарии "Украинской правде"
Детали: 4 февраля Барановский посетил Шумкова в ИК-4 в Торжке. По словам защитника, политзаключённый выглядит лучше и бодрее, чем во время нахождения в тюремной больнице в конце 2019 года.
Прямая речь Барановского: "Пока Александр находится в общем отряде, среди заключённых, но в связи с тем, что он принципиально отказывается от бесплатных работ по благоустройству колонии, он предполагает, что его снова могут отправить в ШИЗО (штрафной изолятор)".
Адвокат уточнил, что Шумков таким образом подчеркивает свой статус политзаключённого, осуждённого незаконно по абсурдной статье уголовного кодекса (участие в запрещённой в России организации "Правый сектор"), и работать на благоустройство колонии, где он не должен находится, ему не позволяют этические принципы.
Шумков надеется, что администрация колонии в ближайшее время согласует его отправку на медицинское обследование в гражданскую больницу в Твери, в том числе на обследование МРТ, потому что его продолжают мучить головные боли - последствия контузии.
По его словам, у него нет проблем с заключёнными в колонии РФ. Защитник украинца уточнил, что тот "ходит на тюремную спорт-площадку с дагестанским борцом, осуждённым за угон, а с остальными заключёнными отношения нейтральные".
История вопроса:
- Бывший охранник Дмитрий Ярош Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.
- Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, пересек границу с РФ 23 августа.
- По данным источников "Украинской правды" в пограничной службе, 23 августа Шумков якобы на авто законно пересек российско-украинскую границу.
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").
- 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова поведала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.