"Охранник Яроша" отказывается "благоустраивать" колонию РФ: его могут наказать

Украинского политзаключённого Александра Шумкова в российской колонии могут отправить в штрафной изолятор, потому что он отказывается работать на "благоустройство" колонии в РФ.

Источник: адвокат Алексей Барановский в комментарии "Украинской правде"

Детали: 4 февраля Барановский посетил Шумкова в ИК-4 в Торжке. По словам защитника, политзаключённый выглядит лучше и бодрее, чем во время нахождения в тюремной больнице в конце 2019 года.

Прямая речь Барановского: "Пока Александр находится в общем отряде, среди заключённых, но в связи с тем, что он принципиально отказывается от бесплатных работ по благоустройству колонии, он предполагает, что его снова могут отправить в ШИЗО (штрафной изолятор)".

Адвокат уточнил, что Шумков таким образом подчеркивает свой статус политзаключённого, осуждённого незаконно по абсурдной статье уголовного кодекса (участие в запрещённой в России организации "Правый сектор"), и работать на благоустройство колонии, где он не должен находится, ему не позволяют этические принципы.

Шумков надеется, что администрация колонии в ближайшее время согласует его отправку на медицинское обследование в гражданскую больницу в Твери, в том числе на обследование МРТ, потому что его продолжают мучить головные боли - последствия контузии.

По его словам, у него нет проблем с заключёнными в колонии РФ. Защитник украинца уточнил, что тот "ходит на тюремную спорт-площадку с дагестанским борцом, осуждённым за угон, а с остальными заключёнными отношения нейтральные".

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