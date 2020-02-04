Гончарук рассказал откуда взялись и зачем две платежки за газ

Платежка за транспортировку газа поступает потребителям отдельно от платежки за сам газ, чтобы была возможность свободно менять компанию, которая будет его поставлять.

Источник: Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Прямая речь: "Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями".

Детали: Гончарук подчеркнул, что разделение платежек на две части не повлияет на общую стоимость газа для потребителей. Он пояснил, что плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф.

При этом он отметил, что украинцы будут платить за транспортировку газа даже когда его не используют, но сумма будет минимальная. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн.

По его словам, правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы потребителям было удобнее их оплачивать.

Премьер-министр также сообщил, что в феврале министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы на обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за этим.

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Что было раньше: В январе украинцы получили не одну, а две платежки - отдельно за газ и отдельно за его транспортировку.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, что разделение платежек не влияет на его цену для потребителей. При этом он сообщил, что ведется работа над тем, чтобы граждане получали одну платежку, а не две.