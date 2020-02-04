Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук рассказал, откуда взялись и зачем две платежки за газ

Вторник, 4 февраля 2020, 18:42
Гончарук рассказал, откуда взялись и зачем две платежки за газ

Платежка за транспортировку газа поступает потребителям отдельно от платежки за сам газ, чтобы была возможность свободно менять компанию, которая будет его поставлять.

Источник: Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Прямая речь: "Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями".

Детали: Гончарук подчеркнул, что разделение платежек на две части не повлияет на общую стоимость газа для потребителей. Он пояснил, что плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф.

При этом он отметил, что украинцы будут платить за транспортировку газа даже когда его не используют, но сумма будет минимальная. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн.

По его словам, правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы потребителям было удобнее их оплачивать.

Премьер-министр также сообщил, что в феврале министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы на обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за этим.

Узнать больше: Цена на газ для населения: что именно изменил Кабмин и как это отразится на счетах

Что было раньше: В январе украинцы получили не одну, а две платежки - отдельно за газ и отдельно за его транспортировку.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, что разделение платежек  не влияет на его цену для потребителей. При этом он сообщил, что ведется работа над тем, чтобы граждане получали одну платежку, а не две.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газГончаруктарифы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
газ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: