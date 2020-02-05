Аваков наградил оружием 438 человек за год

Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил оружием 438 человек, 112 "стволов" получили государственные и общественные деятели и волонтеры.

Источник: ответ МВД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "На протяжении 2019 года ведомственным поощрительным отличием МВД "​​Огнестрельное оружие" награждено 438 человек".

Детали: На другие вопросы запроса в МВД не ответили. УП, в частности, просила по возможности указать количество человек, которых наградили оружием, по категориям (нардепы, спецназовцы, добровольцы, другие категории), а также указать виды оружия, которым награждали людей в 2019 году.

УП также интересовалась, получали ли в прошлом году награду "Огнестрельное оружие" народные депутаты.

В МВД на это сообщили, что на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело. Эти личные дела ведутся в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы главных управлений Нацполиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, областях и г. Киеве.

Но других данных не сообщили, указав, что это персональные данные лица, "распространение которых без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

Позже в МВД уточнили, что 215 единиц наградного оружия получили полицейские, 101 – военнослужащие и другие правоохранители и 112 – государственные и общественные деятели и волонтеры.

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