Аваков наградил оружием 438 человек за год
Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил оружием 438 человек, 112 "стволов" получили государственные и общественные деятели и волонтеры.
Источник: ответ МВД на запрос "Украинской правды"
Дословно: "На протяжении 2019 года ведомственным поощрительным отличием МВД "Огнестрельное оружие" награждено 438 человек".
Детали: На другие вопросы запроса в МВД не ответили. УП, в частности, просила по возможности указать количество человек, которых наградили оружием, по категориям (нардепы, спецназовцы, добровольцы, другие категории), а также указать виды оружия, которым награждали людей в 2019 году.
УП также интересовалась, получали ли в прошлом году награду "Огнестрельное оружие" народные депутаты.
В МВД на это сообщили, что на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело. Эти личные дела ведутся в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы главных управлений Нацполиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, областях и г. Киеве.
Но других данных не сообщили, указав, что это персональные данные лица, "распространение которых без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".
Позже в МВД уточнили, что 215 единиц наградного оружия получили полицейские, 101 – военнослужащие и другие правоохранители и 112 – государственные и общественные деятели и волонтеры.
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Предыстория:
- В 2016 году министр МВД Арсен Аваков в интервью УП заявил, что за 2014-2016 годы выдал 1085 стволов. Он тогда указал, что это его "прямые полномочия", которые он "не согласовывает ни с кем".
- Аваков признался, что "817 (единиц оружия, – УП) выдано бойцам и офицерам Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УГО, Минобороны, 78 – волонтерам, 13 – сотрудникам прокуратуры. Отдельно еще 25 – работникам Донецкой и Луганской областей". Кроме того, депутатам было подарено 97 "стволов".
- Из более 400 единиц подаренного Аваковым оружия, данные о которых есть в распоряжении УП, 245 были изготовлены украинским госпредприятием "Форт".
- Чаще всего глава МВД дарил пистолеты "Форт 17" и его модификации. Кроме того, министр подарил еще 25 единиц пистолета "Форт 9", 6 единиц "Форт 12", один "Форт 14" и 10 штук "Форт 21".
- За 2014-2016 годы глава МВД подарил 18 единиц автоматического оружия производства ГП "Форт": 4 штурмовые винтовки "Форт 221", 12 – "Форт 224", и по одной "Форт 226" и "Форт 228".
- В частности, 19 февраля 2015 года "штурмовку" получил олигарх Игорь Коломойский. Также штурмовыми винтовками "Форт 224" были награждены экс-премьер Владимир Гройсман, экс-премьер Арсений Яценюк и экс-нардеп Сергей Пашинский.
- В январе 2017 года директор департамента по коммуникации МВД Артем Шевченко отметил, что наградное оружие не дарят, а оно является отличием, которым награждают за определенные заслуги, а после смерти оружие возвращается государству.
- 19 июня 2019 года в Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационное сопротивление" нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука. Сообщалось, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия.