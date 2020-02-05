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В Правительстве привязали зарплату чиновников к средней заработной плате по стране

Среда, 5 февраля 2020, 00:50
В Правительстве привязали зарплату чиновников к средней заработной плате по стране

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение об ограничении заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Источник: пресс служба президента

Детали: Во время совещания с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил президенту, что правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

Прямая речь Гончарука: "Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад".

Детали: Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.

Прямая речь Зеленского: "Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже".

Николай Донев, УП

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Темы: ГончарукЗеленский
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