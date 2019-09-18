Зеленский нашел замену Бессмертному в ТКГ
Президент Владимир Зеленский назначил на должность представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексея Резникова.
Источник: указ президента от 18 сентября №701
Дословно: "Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы".
Детали: 13 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, хотя вернул его туда только 9 июля.
Сейчас в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы.
Резников – украинский юрист, партнер "ЮФ "Астерс". С 2016 по 2018 гг. он был заместителем председателя Киевской городской госадминистрации. До этого в 2014-2015 гг. - был секретарем Киевского горсовета.
Сейчас Резников является советником городского головы Киева Виталия Кличко на общественных началах.
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