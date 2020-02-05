Зеленский написал письмо Си Цзиньпину из-за коронавируса
Президент Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с соболезнованиями в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса.
Источник: Офис президента
Прямая речь Зеленского: "В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни".
Детали: Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь. Глава государства отметил, что "в это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины".
Напомним: От последствий китайского коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 5 февраля умерли 493 человека, выздоровели 926 человек из порядка 24,5 зараженных.
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Предыстория:
- В конце 2019 году в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Авиаперевозчики со всего мира сокращают и отменяют рейсы в Китай из-за распространения нового коронавируса на фоне падения спроса. Крупные компании запрещают своим сотрудникам летать в КНР.
- Случаев коронавируса в Украине не зафиксировано.