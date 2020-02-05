Зеленский написал письмо Си Цзиньпину из-за коронавируса

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Среда, 5 февраля 2020, 14:44

Президент Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с соболезнованиями в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни".

Детали: Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь. Глава государства отметил, что "в это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины".

Украинская правда


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