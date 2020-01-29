Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за коронавируса авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай

Среда, 29 января 2020, 11:29
Из-за коронавируса авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай

Авиаперевозчики по всему миру сокращают и отменяют рейсы в Китай из-за распространения нового коронавируса на фоне падения спроса и также в ситуации, когда крупные компании запрещают своим сотрудникам летать в КНР.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines сообщила, что в период с 1 по 8 февраля она приостановила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай.

Авиакомпания British Airways приостановила все прямые рейсы в и из материкового Китая из-за вспышки коронавируса после того, как министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало не совершать поездок в страну, кроме важных.

Временно приостановила авиасообщение с КНР и Грузия. Ограничение введено до конца зимнего навигационного сезона – 29 марта 2020 года.

Air Canada начала отменять рейсы между Канадой и Китаем, потому что спрос на рейсы упал.

Индонезийская Lion Air заявила, что она временно приостановит полеты с субботы.

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила, что приостановила некоторые рейсы в Европу, популярные у китайских туристов, включая Париж и Рим, из-за вспышки.

Другие авиакомпании вводят меры, направленные на снижение вероятности распространения вируса.

Так тайваньская авиакомпания China Airlines заявила, что она поощряет пассажиров приносить свои собственные бутылки с напитками, а Singapore Airlines была среди тех, кто разрешил экипажу носить маски на рейсах в Китай.

Напомним: Авиакомпания МАУ 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из города Саньи для эвакуации украинских туристов из Китая.

Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Знать большеЕсли коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания
  • Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.
  • В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: