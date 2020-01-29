Из-за коронавируса авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай

Авиаперевозчики по всему миру сокращают и отменяют рейсы в Китай из-за распространения нового коронавируса на фоне падения спроса и также в ситуации, когда крупные компании запрещают своим сотрудникам летать в КНР.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines сообщила, что в период с 1 по 8 февраля она приостановила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай.

Авиакомпания British Airways приостановила все прямые рейсы в и из материкового Китая из-за вспышки коронавируса после того, как министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало не совершать поездок в страну, кроме важных.

Временно приостановила авиасообщение с КНР и Грузия. Ограничение введено до конца зимнего навигационного сезона – 29 марта 2020 года.

Air Canada начала отменять рейсы между Канадой и Китаем, потому что спрос на рейсы упал.

Индонезийская Lion Air заявила, что она временно приостановит полеты с субботы.

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила, что приостановила некоторые рейсы в Европу, популярные у китайских туристов, включая Париж и Рим, из-за вспышки.

Другие авиакомпании вводят меры, направленные на снижение вероятности распространения вируса.

Так тайваньская авиакомпания China Airlines заявила, что она поощряет пассажиров приносить свои собственные бутылки с напитками, а Singapore Airlines была среди тех, кто разрешил экипажу носить маски на рейсах в Китай.

Напомним: Авиакомпания МАУ 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из города Саньи для эвакуации украинских туристов из Китая.

Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

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