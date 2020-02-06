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Тимошенко в Раде заняла место Разумкова, а бодибилдер из "Слуги народа" заблокировал Власенко

Четверг, 6 февраля 2020, 11:09
Тимошенко в Раде заняла место Разумкова, а бодибилдер из Слуги народа заблокировал Власенко
Фото: Ян Доброносов

В Верховной Раде Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова, а ее коллега Сергей Власенко не смог обойти "слугу народа" Артема Дмитрука.

Источник: заседание Верховной Рады 6 февраля

Детали: В Верховной Раде, где планируется рассмотрение законопроекта о рынке земли, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заблокировала рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

 
Фото: Ян Доброносов

Ее коллега Сергей Власенко пытался также пройти к президиуму, но путь ему преградил "слуга народа" мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу  Артем Дмитрук.

 
фото: Ян Доброносов

Что было раньше: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли.

По словам Арахамии, на пленарном заседании предложат рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения.

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Предыстория:

  • В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория. 
  • Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

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Темы: земляТимошенкоСлуга народаВерховная Рада
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