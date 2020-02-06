Тимошенко в Раде заняла место Разумкова, а бодибилдер из "Слуги народа" заблокировал Власенко

В Верховной Раде Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова, а ее коллега Сергей Власенко не смог обойти "слугу народа" Артема Дмитрука.

Источник: заседание Верховной Рады 6 февраля

Детали: В Верховной Раде, где планируется рассмотрение законопроекта о рынке земли, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заблокировала рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Фото: Ян Доброносов

Ее коллега Сергей Власенко пытался также пройти к президиуму, но путь ему преградил "слуга народа" мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Артем Дмитрук.

фото: Ян Доброносов

Что было раньше: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли.

По словам Арахамии, на пленарном заседании предложат рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения.

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