Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляет, что без традиционной переписи населения пока не обойтись, поскольку полноценных реестров в Украине нет.

Источник: интервью Либановой ZN.UA

Прямая речь: "Перепись все-таки нужна. Мы можем думать как угодно и что угодно. Важно, чтобы, кроме всего прочего, это признало международное сообщество.

Это ненормально, когда одна из крупнейших стран Европы не знает, сколько в ней живет население. А мы пока находимся именно в таком состоянии. Вот эти переписи раз в 10 лет ООН придумала не случайно. Информации с текущего учета хватает примерно на 10 лет. Затем неизбежно накапливаются ошибки. И раз в 10 лет данные даже хороших реестров сверяются с переписью".

Детали: Либанова заявила, что все страны проводят переписи, просто некоторые это действительно делают с использованием реестров. Чтобы в Украине могли переписывать людей на основании реестров, надо сначала создать такую ​​систему реестров, на которую можно будет опереться.

По словам эксперта, в США систему реестров строили около 20 лет. В Европе – около 15. Опираясь на их опыт, Украина может сделать это быстрее, но точно не за месяц. И стоит это очень дорого.

Замечания к подсчету министра Кабмина Дмитрия Дубилета она объяснила тем, что, например, в случае с детским населением в Минюсте просто взяли всех, кто родился с 2005 года, и взяли показатель миграции за нулевой. Но в этой группе миграция тоже существует, потому что когда родители переезжают, то часто дети едут с ними.

И вообще само название, в котором указано, что это оценка численности "наличного населения", вызывает вопросы. Потому что если пожилой человек едет на какую-то работу за границу, то свою пенсионную карточку он оставляет родственникам, которые получает за него пенсию.

В случае с учетом средних возрастных групп, то относительно части этих людей (тех, о которых информацию брали непосредственно у мобильных операторов) действительно получили информацию об имеющемся населения – о людях и месте их проживания.

Вместе с тем, Либанова не понимает, почему в средних возрастных группах данные совпали с половозрастной статистикой Госкомстата, ведь они не должны были совпадать.

Эксперт объяснила, что на сегодня электронная перепись – лучший инструмент для оценки только внутренней миграции. Проблема внутренней миграции даже больше, чем внешней, поскольку последнюю хотя бы понятно, как отлавливать. А внутреннюю отследить очень трудно из-за того, что люди не перерегистрируются на новых местах.

Либанова также рассказала, что во время пробной переписи, проведенной в конце декабря в Бородянском районе Киевской области и Оболонском районе Киева, получилось охватить около 75% населения. Плюс 1% тех, кто зарегистрировался онлайн.

Вместе с тем она пояснила, что охват пробным переписи всегда ниже, поскольку нет нужной рекламы. А в случае с интернет-регистрацией необходима электронная подпись, которая есть далеко не у всех.

Кроме того, многие квартиры (особенно в Оболонском районе) сейчас фактически являются нежилыми помещениями, в которых расположены офисы. Также есть много построенных, но не заселенных пока квартир, или квартир, где идет ремонт, и соответственно там никого нет.

При этом, по ее словам, прямой отказ от участия в переписи в Бородянском районе составлял 4%, в Оболонском – чуть больше, но это не критические цифры, поскольку процент отказа в переписи в других странах везде до 10%.

По словам Либановой, чтобы обезопасить будущую перепись от обвинений в недостоверности, важно пригласить международных наблюдателей – лучшее всего Бюро переписи США, или наблюдателей-статистиков из разных стран мира. Для этого нужно только обращение Госкомстата.

Она признала, что во время переписи может возникнуть ряд проблем, но, чтобы их предупредить, важно проводить разъяснительную работу – говорить людям, зачем это нужно.

Чтобы переписчики проводили интервью честно, на их на планшетах будут стоять GPS-навигаторы, и Институт будет видеть, сколько времени заполнялась анкета и где.

Кроме того, есть еще 10-процентный контрольный обход. Когда просто приходят к людям и спрашивают, был ли у них переписчик и отвечали ли они на вопросы.

Либанова верит, что убедить власть в необходимости переписи все же удастся. Тем более, что в Фонде народонаселения уверяют, что их сможет поддержать международное сообщество и международные политики.

Читайте также: Посчитать украинцев. Как будет проходить перепись населения-2020?

Предыстория: