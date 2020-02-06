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Тимошенко сломала Разумкову микрофон и поранилась

Четверг, 6 февраля 2020, 14:22
Тимошенко сломала Разумкову микрофон и поранилась

Представители парламентской фракции "Слуга народа" продолжают находиться возле трибуны Верховной Рады после закрытия утреннего заседания, чтобы предотвратить ее блокирование.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Около полутора десятков депутатов фракции находятся вокруг президиума, оградив ее стульями из ложи правительства.

При этом в самом президиуме находятся глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая сидит на месте спикера Дмитрия Разумкова, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, занявшая место первого вице-спикера Руслана Стефанчука и депутат-мажоритарщик от ВО "Свобода" Оксана Савчук.

Ранее Тимошенко во время перепалки с коллегами сломала микрофон у места спикера и в настоящее время сотрудники аппарата пытаются его отремонтировать. При этом Тимошенко поранила до крови палец на руке.

 
фото: богдан бортаков
 
фото: богдан бортаков

Помимо депутатов от "Слуги народа" в зале заседаний продолжают находиться и члены фракции "Батькивщина". Парламентарии общаются между собой и не предпринимают никаких активных действий.

Вечернее заседание Верховной Рады начнется в 16:00. Ожидается, что на нем депутаты продолжат рассмотрение правок к законопроекту №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Что было ранее: Фракции "Батькивщины" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" пытаются заблокировать работу Верховной Рады, которая должна рассматривать законопроект о земельной реформе во втором чтении.

Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова, члены ОПЗЖ блокировали трибуну.

После многочисленных споров и стычек парламентарии таки начали рассматривать законопроект.

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Темы: Верховная РадаТимошенкоземля
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