Рада начала рассматривать закон о продаже земли, впереди 4000 поправок

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Четверг, 6 февраля 2020, 13:42

Верховная Рада начала рассматривать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Источник: Трансляция Верховной Рады

Детали: Несмотря на заблокированную трибуну и части президиума спикера, Рада перешла к рассмотрению законопроекту 2178-10 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Депутаты озвучивают свои правки с места.

Между первым и вторым чтением в него внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.

Что этому предшествовало: В четверг в Верховной Раде Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова, протестуя против рассмотрения закона о продаже земли.

Депутаты от ОПЗЖ заблокировали трибуну парламента. В то же время депутаты проголосовали за продление работы Рады в четверг до 19:30.

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Предыстория:

  • Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак утверждал, что рассмотрение законопроекту о рынке земли в Верховной Раде может занять от 3:00 до 2 месяцев, в зависимости от процедуры.
  • В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земельсельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряютидею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория. 
  • Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Александр Шумилин, УП
Темы: земля Верховная Рада законодательство


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