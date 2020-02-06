Рада начала рассматривать закон о продаже земли, впереди 4000 поправок

Верховная Рада начала рассматривать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Источник: Трансляция Верховной Рады

Детали: Несмотря на заблокированную трибуну и части президиума спикера, Рада перешла к рассмотрению законопроекту 2178-10 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Депутаты озвучивают свои правки с места.

Между первым и вторым чтением в него внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.

Что этому предшествовало: В четверг в Верховной Раде Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента Дмитрия Разумкова, протестуя против рассмотрения закона о продаже земли.

Депутаты от ОПЗЖ заблокировали трибуну парламента. В то же время депутаты проголосовали за продление работы Рады в четверг до 19:30.

Читайте также: Готовимся к "земельной ночи" в Раде: что изменилось в проект о рынке земли

Предыстория: