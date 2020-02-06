"1+1" попросило о защите у Зеленского
Группа "1+1 медиа" обратилась за помощью к руководству государства из-за обыска, проведенные СБУ в их журналистов.
Источник: Заявление группы "1+1 медиа"
Детали: Письмо адресовано, в частности, президенту Владимиру Зеленскому и председателю ВРУ Дмитрию Разумкову. Группа просит не допустить "прямого посягательства на свободу слова".
Журналисты в письме жалуются на действия СБУ, в частности на обыски, которые прошли 5 февраля. Они отмечают, что во время обыска следователями был допущен ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона.
В "1+1" заявили, что "действия Службы безопасности Украины не имели ничего общего с расследованием каких-либо преступных действий, а является очередной попыткой политического давления на независимое СМИ".
Дословно: "Мы обращаемся к вам с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа".
Что было раньше: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.
Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.
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Предыстория:
- 15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на голос премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" - и ему надо объяснять их.
- 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Национального банка.
- Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топпосадовцив.
- Аудиозапись прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит возможные доказательства того, что до появления причастен нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.