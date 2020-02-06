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Количество инфицированных коронавирусом на лайнере с украинцами выросло вдвое

Четверг, 6 февраля 2020, 16:11
Количество инфицированных коронавирусом на лайнере с украинцами выросло вдвое

На борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess новый китайский коронавирус обнаружили у еще десяти человек.

Источник: Радио Свобода

Детали: Таким образом, на лайнере вирус обнаружили уже у 20 человек. Результаты тестов еще 170 человек в настоящее время еще ждут.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като 5 февраля сообщил, что все 3,7 тысячи человек на борту лайнера будут находиться там на карантине до 14 дней.

Тех, у кого обнаружили вирус, перевели в больницу.

По официальным данным, на борту – 3711 человек (команда и пассажиры), 25 из которых - украинцы.

Что было раньше: В Минздраве сообщили, что среди первых 10 человек, у которых диагностировали коронавирус на лайнере Diamond Princess, украинский нет.

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Предыстория:

  • В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.
  • В Украине пока не зафиксированного ни одного случая заболевания, двое пациентов находятся на диагностике на коронавирус 2019-nCoV.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитаймедицина
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