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Обыски по делу "пленок Гончарука": СБУ ответила на обвинения "1+1"

Четверг, 6 февраля 2020, 16:39
Обыски по делу пленок Гончарука: СБУ ответила на обвинения 1+1

Служба безопасности Украины призвала журналистов и общественность не делать поспешных выводов, а дождаться официальных результатов расследования дела о прослушивании совещания премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: СБУ

Детали: Работники спецслужбы проанализировали заявления телеканала "1+1" и решили уточнить свою позицию: приводят свои контраргументы.

 

В частности представители канала называют обыски глобальными. СБУ уточняет, что следственные действия прошли только на рабочих местах отдельных журналистов.

Спецслужба утверждает, что получить доказательства путем проведения других следственных действий в этой ситуации было невозможно.

Телеканал называет действия СБУ незаконными, в СБУ отмечают, что действовали законно на основании постановления судьи.

Журналисты называют обыски давлением на свободу слова. В СБУ уверяют, что следственные действия никак не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность.

Обыски дома у журналистов тоже были законными – суд признал, что для этого есть основания и дал разрешение, отмечают в СБУ.

 

Компьютеры изымались для более тщательного изучения и проведения необходимых экспертиз, в том числе для выявления вероятно уничтоженной информации.

Следственные действия проводились не только с журналистами, но и относительно отдельным министров, представителей Нацбанка, правоохранительных органов и других лиц.

 

Дословно СБУ: "Устанавливается причастность различных лиц и их роль в совершении этого преступления. Это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть прчастны к этому делу. Досудебное расследование продолжается".

Что было раньше: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Знать больше: "Оскар" для Зеленского и Гончарука, или Правительственный кризис в турборежиме

Предыстория:

  • 15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на голос премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" - и ему надо объяснять их.
  • 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Национального банка.
  • Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топпосадовцив.
  • Аудиозапись прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит возможные доказательства того, что до появления причастен нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Украинская правда

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Темы: прослушкаСБУ
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