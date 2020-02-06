Обыски по делу "пленок Гончарука": СБУ ответила на обвинения "1+1"
Служба безопасности Украины призвала журналистов и общественность не делать поспешных выводов, а дождаться официальных результатов расследования дела о прослушивании совещания премьер-министра Алексея Гончарука.
Источник: СБУ
Детали: Работники спецслужбы проанализировали заявления телеканала "1+1" и решили уточнить свою позицию: приводят свои контраргументы.
В частности представители канала называют обыски глобальными. СБУ уточняет, что следственные действия прошли только на рабочих местах отдельных журналистов.
Спецслужба утверждает, что получить доказательства путем проведения других следственных действий в этой ситуации было невозможно.
Телеканал называет действия СБУ незаконными, в СБУ отмечают, что действовали законно на основании постановления судьи.
Журналисты называют обыски давлением на свободу слова. В СБУ уверяют, что следственные действия никак не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность.
Обыски дома у журналистов тоже были законными – суд признал, что для этого есть основания и дал разрешение, отмечают в СБУ.
Компьютеры изымались для более тщательного изучения и проведения необходимых экспертиз, в том числе для выявления вероятно уничтоженной информации.
Следственные действия проводились не только с журналистами, но и относительно отдельным министров, представителей Нацбанка, правоохранительных органов и других лиц.
Дословно СБУ: "Устанавливается причастность различных лиц и их роль в совершении этого преступления. Это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть прчастны к этому делу. Досудебное расследование продолжается".
Что было раньше: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.
Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.
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Предыстория:
- 15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на голос премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" - и ему надо объяснять их.
- 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Национального банка.
- Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топпосадовцив.
- Аудиозапись прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит возможные доказательства того, что до появления причастен нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.