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Пристайко отреагировал на разговоры в Офисе Зеленского о своей отставке

Четверг, 6 февраля 2020, 17:28
Пристайко отреагировал на разговоры в Офисе Зеленского о своей отставке

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не видит оснований для разговоров о своей возможной отставке и говорит, что все зависит от президента Владимира Зеленского.

Источник: Вадим Пристайко на брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается моей возможной отставки, я - профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен...

Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет изменить, я считаю, что они сегодня не имеют под собой никаких оснований...По крайней мере, я и президент об этом не говорили".

Что предшествовало: В Кабинете министров в рамках переформатирования правительства Алексея Гончарука готовят несколько увольнений.

Собеседник УП в Офисе президента сказал о Пристайко, что он "хороший дипломат, но как министр себя не проявил": "За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОП еще не приняли окончательного решения".

Узнать больше: ПереЗЕгрузка. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПристайкоЗеленскийМИДОфис президента
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