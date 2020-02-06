В Кабмине готовят увольнения, но об Авакове речь не идет

В Кабинете министров в рамках переформатирования правительства Алексея Гончарука готовят несколько увольнений.

Источник: статья УП "ПереЗЕвантаження. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука"

Дословно: "В правительстве планируют также несколько увольнений. В отставку могут отправить министра социальной политики Юлию Соколовскую. На ее место обсуждают кандидатуру близкой к Андрею Ермаку председателя комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галины Третьяковой".

Детали: По словам одного из членов правительства, с Соколовской действительно есть проблемы – мол, она хороший человек, но "не до конца понимает сферу".

Также, говорят, что президент внимательно присматривается к своей формальной квоте в правительстве: министру обороны и министру иностранных дел. По обоим вопрос открытый.

По словам собеседника УП в Офисе президента, с министром иностранных дел Вадимом Пристайко странная ситуация, потому что он "хороший дипломат, но как министр себя не проявил". Также говорят, что за эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. Так же в Офисе президента считают, что никак не проявил себя на посту и министр обороны Андрей Загороднюк.

Наряду с этим, по словам собеседников УП, вопрос замены "вечного" главы МВД Арсена Авакова, которого временно оставляли на должности "под личную ответственность" президента, пока не обсуждается.

Главной причиной этого называют то, что у президента Владимира Зеленского пока нет человека, который бы мог подвинуть Авакова и удержать в руках сверхсложное Министерство внутренних дел, где влияние действующего министра за 6 лет непрерывной работы огромное.

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