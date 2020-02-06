Зеленский: Записи Гончарука заливали с техники "Грошей"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука были загружены в Интернет с техники в редакции телеканала "1+1".

Источник: Владимир Зеленский после посещения шахты "Межиричанская" в Червонограде Львовской области, передает УНИАН

Прямая речь: "К сожалению, у "Грошей" (редакция программы "Гроші" на "1+1" – ред.) обыск из-за того, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил".

Детали: По словам президента, ему "очень жаль", что у журналистов обыски, но он не может вмешиваться в расследование.

Что предшествовало: На заседании "Слуги народа" 6 февраля Зеленский сказал депутатам фракции, мол, ему точно известно, что запись разговоров Гончарука монтировали на компьютерах журналистов "плюсов".

Экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко и ведущий "1+1" Александр Дубинский возмутились обысками в здании холдинга. Дубинский сказал - людям безразлично, кто записывал, а важно, что думает премьер, и это работа журналистов публиковать такие данные. Зеленский ему возразил.

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