СБУ проводит обыски на канале "1+1"
В помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1 + 1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ.
Источник: УНИАН со ссылкой на руководителя департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максима Шиленко
Детали: Обыск проходит в офисе проекта "Гроші", редактором которого является народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
Следователь отказался сообщить о причинах обыска, поскольку это является тайной следствия. Однако из видео следует, что обыски проводятся в рамках расследования незаконного прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука и других чиновников. Следователей в частности интересует рабочее место сотрудника телеканала и помощника Дубинского Евгения Куксина.
В СБУ Украинской правде сообщили, что следственные действия происходят по решению суда. Никакого вмешательства в работу ТВ-канала не происходит.
Там отметили, что обыски проводятся в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным путем.
Что было раньше: Газета "Зеркало недели" со ссылкой на осведомленных собеседников сообщала, что уже наутро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как мог осуществляться запись, кем, где монтировался и как размещался на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова.
В обоих силовых ведомствах окончательных выводов не сделали, но в одном отчеты совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста ТВ-программы расследований, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов.
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Предыстория:
- 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
- 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике. Он даже заявил, что подал заявление об отставке, но почему-то президенту, а не в Верховную Раду.
- 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.
- Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.