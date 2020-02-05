СБУ проводит обыски на канале "1+1"

В помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1 + 1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ.

Источник: УНИАН со ссылкой на руководителя департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максима Шиленко

Детали: Обыск проходит в офисе проекта "Гроші", редактором которого является народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Следователь отказался сообщить о причинах обыска, поскольку это является тайной следствия. Однако из видео следует, что обыски проводятся в рамках расследования незаконного прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука и других чиновников. Следователей в частности интересует рабочее место сотрудника телеканала и помощника Дубинского Евгения Куксина.

В СБУ Украинской правде сообщили, что следственные действия происходят по решению суда. Никакого вмешательства в работу ТВ-канала не происходит.

Там отметили, что обыски проводятся в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным путем.

Что было раньше: Газета "Зеркало недели" со ссылкой на осведомленных собеседников сообщала, что уже наутро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как мог осуществляться запись, кем, где монтировался и как размещался на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова.

В обоих силовых ведомствах окончательных выводов не сделали, но в одном отчеты совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста ТВ-программы расследований, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов.

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