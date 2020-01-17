"Оскар" для Зеленского и Гончарука, или Правительственный кризис в турборежиме

У четвер зранку прем'єр Олексій Гончарук героїчно писав на своїй сторінці у Facebook: "Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки".

Такою була реакція Гончарука на опубліковані напередодні скандальні аудіозаписи з його голосом.

Не минуло доби, як прем'єр написав заяву про відставку.

Усе, що сталося потім, мало вкладається у лекала політичного процесу. Це було ціле кіно. Зі своїми головними і другорядними героями, спецефектами і драмами.

На жаль, Американська кіноакадемія вже оприлюднила список номінантів на премію "Оскар".

Але УП вирішила дати команді влади "другий шанс" і оголосити переможців власної політичної кінопремії.

Найкраща режисерська робота – Анонім

Нагороду за найкращу режисуру УП присудила авторові форсованої інформаційної кампанії проти прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Це захопливий гостросюжетний трилер, який тривав кілька місяців. В його ході головні герої неодноразово зустрічались і проводили наради в урядових кабінетах, не підозрюючи, що там ведеться аудіозапис.

Одразу після новорічних свят, за режисерським задумом, нарізка із записаних в уряді розмов була "злита" в розгалужену мережу анонімних Telegram-каналів, з яких швидко перекочувала у ЗМІ.

Особливої цікавості режисерському задуму додає чисто постмодерний прецедент, коли урядову кризу спровокував не хтось конкретний, не політик чи журналіст, а віртуальна мережа анонімних каналів у месенджері. За які ніхто не несе відповідальності. Інформацію яких неможливо підтвердити.

Як то кажуть, віртуальному кандидату – віртуальних ворогів.

Хто саме є цим загадковим режисером, УП достовірно встановити не вдалося. Динаміка і натиск, з якими розвивалась кампанія, а також коло людей, залучене у поширення "інформації", дуже нагадують манеру визнаного майстра дніпропетровської школи політичної режисури Ігоря Коломойського.

Однак коло зацікавлених у провалі чинного прем'єра набагато ширше, тож редакція просить справжнього автора цього інформаційного шедевра "Записуй. Зливай. Розганяй" відгукнутись і отримати свою нагороду.

Найкращий звуковий монтаж – Анонім

Нагороду за найкращу роботу з монтажу звуку одноголосним рішенням суддів отримав автор опублікованих витримок із довжелезної, понад 5 годин, економічної наради у прем'єра Гончарука.

Авторське чуття слова, розуміння стилю і політичних нюансів зробили з його витвору шедевр, який одразу розійшовся на цитати і вже вписаний золотими буквами в історію української політичної афористики.

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Чого варті самі лише "Леша, перестаньте мне морочить голову", "Это все – деньги Порошенко", "У Зеленского примитивное понимание экономических процессов", "Соросята ухандохали экономику", "Новый-сильный президент пам-бам-бам", "Я полный профан в экономике", ну, і вже легендарне "порожнє місце" і "туман" в голові президента.

Зробити з 5 годин занудної економіки 10 хвилин захопливої комедії – це велике монтажне мистецтво.

Найкращий режисер звуку – Анонім

Кілька місяців у приміщеннях, де прем'єр проводить стратегічні наради з вищими посадовцями країни, працювала записувальна апаратура. Саме той, хто її там встановив, міняв картки і батарейки достойний, на думку журі, нагороди за найкращу звукову режисуру.

Однак, щоб нагородити умільця, залишилось з'ясувати, хто цей "аудіо Робін Гуд", який краде розмови багатих і віддає їх ще багатшим.

І це питання хвилює не лише УП, але й президента Зеленського, який мусив зібрати усіх силовиків країни і дати їм два тижні на пошуки нашого переможця. Тож скоро нагорода знайде свого героя.

Найкращий оригінальний сценарій – Давид Арахамія

всі колажі: андрій калістратенко

Нагороду за найкращий сценарій присуджено главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.

Саме йому, за даними УП, належить авторство сюжету, в якому прем'єр Гончарук пише заяву на звільнення на ім'я спікера Дмитра Разумкова, але публічно подає її президенту.

Такого чистого зразка політичного абсурду не траплялося на українських екранах ще з часів, коли депутат Барна замість звільнити прем'єра Яценюка дарував йому троянди і на руках виносив з трибуни.

Повна відсутність політичної доцільності, стратегічного бачення і банального розуміння наслідків власних дій робить із заяви Гончарука еталонний зразок жанру абсурду та саме тому достойна увіковічнення.

Найкращі спецефекти – Олексій Гончарук

Сумнівів у тому, хто отримає нагороду за найкращі політичні спецефекти, не могло і бути. Це, однозначно, прем'єр Гончарук.

За короткий час своєї роботи в уряді він встиг опанувати майже весь арсенал передових практик: починаючи з вибухової "Чашки прем'єра" до не менш захопливих відеозвернень.

До речі, про них. Ще в середу, коли мережею прокотились записи "Гончарукгейту", прем'єр випустив відео. Там у стилістиці українського сільського дискурсу з вербами і сірим небом глава уряду запевнив країну і світ, що своєї роботи не кине.

І вже наступного ранку кинув.

З погляду застосування ефекту несподіваності – прийом чудовий. Для закручування напруженого сюжету – блискуче. Але от з точки зору побудови стратегічних комунікацій і довіри до уряду – просто провал.

Головна чоловіча роль – президент Володимир Зеленський

Нагороду за головну чоловічу роль отримує президент Зеленський. Ну, бо хто ж іще?

Тому що навіть у ситуаціях, до яких він начебто не має стосунку, як-от відставка уряду, все одно головним виявляється він.

Надавати доручень уряду – Зеленський. Сказати силовикам, що і як розслідувати – Зеленський. Розписати Раді графік ухвалення законів – Зеленський. Тарифи – Зеленський. Земля – Зеленський. Оман – Зеленський.

Інколи складається враження, що Володимир Олександрович грає роль у фільмі "Сам удома-5", де він виявився останнім дорослим на землі.

І він мусить часом розбороняти сварливих дітей, часом, як-от у п'ятницю на зустрічі з Гончаруком, садити їх навпроти і тихим фірмовим голосом вичитувати прем'єра на весь світ, як останнього школяра.

Часом це тотально схоже на манеру Путіна чи Лукашенка – "покликати, посадити, вичитати". Але що робити, коли вони самі приходять і напрошуються...

Неголовна чоловіча роль – Олексій Гончарук за виступ у Раді

Нагороду за неголовну чоловічу роль присуджено прем'єр-міністру Олексію Гончаруку за найкращу публічну демонстрацію політичної вірності та любові до Володимира Зеленського.

У класичних голлівудських фільмах обов'язково настає момент, коли герой виходить на авансцену і виголошує кульмінаційний монолог, який змінює хід історії.

Прем'єр Гончарук мав свій момент істини, коли вийшов на трибуну Верховної Ради і сказав буквально таке:

"Ми всі прийшли у владу змінювати країну завдяки цій людині – завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо. І для нас принципово мати довіру всередині команди на сто відсотків. Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда".

Найкращі ролі другого плану: всі інші учасники скандального аудіозапису

Найкращі ролі другого плану присуджено усім учасникам аудіозаписів з економічної наради: заступниці керівника НБУ Катерині Рожковій, міністерці фінансів Оксані Маркаровій, міністру економрозвитку Тимофію Милованову, заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

Після цих аудіо вони слухняно витримали мовчанку, синхронно поширювали дописи на підтримку Олексія Гончарука, шерили його відеозвернення та відвідували разом з прем'єром публічні заходи.

Найкращий саундтрек до фільму – пісня "Не йди" гурту "Океан Ельзи"

Оскар за жіночу роль останнього плану – Конституція України, за роль у фільмі "Та, про яку всі забули!"

Роман Романюк, Роман Кравець, УП