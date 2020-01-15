"Я полный профан в экономике": в сети появилась прослушка совещания Гончарука

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Среда, 15 января 2020, 20:39

В сети появилась информация, что премьер-министр Алексей Гончарук как будто написал заявление об увольнении. Опубликована также прослушка, где премьер признает, что не компетентен в экономических вопросах.

Источник: анонимные каналы Telegram и Youtube

Детали: Сообщение о заявлении Гончарука об отставке появилось на Телеграм-канале, близком к Банковой. Автор ссылается на источник в Офисе президента.

В опубликованной прослушке голоса похожи на голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. 

Все участники говорят на русском языке.

Гончарук признается, что "полный профан в экономике".

УП обратилась в пресс-службу Гончарука и попыталась связаться с Маркаровой. На сообщения нигде не отвечают.

В Нацбанке также отказались от комментариев.

Что предшествовало: По данным УП, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета министров и Верховной Рады.

Гончарук и его правительство отчитывались перед президентом. По словам очевидцев, Гончарук сообщил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые ему поставили в ОПУ.

На совещании не обсуждали ротацию в Кабмине.

Украинская правда
Темы: Гончарук


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