В сети множат информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы написал заявление об увольнении. Опубликована также прослушка, где премьер признает, что не компетентен в экономических вопросах.

Источник: Каналы Telegram и Youtube, Урядовий портал

Детали: Сообщение о заявлении Гончарука об отставке появилось на Телеграм-канале, близком к Банковой. Автор ссылается на источник в Офисе президента.

В опубликованной прослушке голоса похожи на голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.

Все участники говорят на русском языке.

Гончарук признается, что "полный профан в экономике".

В то же время на видео звук часто не совпадает с титрами - как в отдельных словах, так и по содержанию.

УП обратилась в пресс-службу Гончарука и попыталась связаться с Маркаровой. Там прочитали сообщения, но не ответили.

В пресс-службе Нацбанка отказались от комментариев.

Реакция в Кабмине: "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио- или видеозаписи в сети Интернет.

Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности".

Продолжение: Вскоре в сети появилась вторая часть прослушки. На записи в обсуждении якобы участвуют, кроме Гончарука, Рожковой и Маркаровой, министр Тимофей Милованов, зампред НБУ Дмитрий Сологуб и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

Ковалив сообщила УП, что на записи не ее голос: "На аудио не я. На этом совещании меня не было".

Украинская правда ждет реакции других участников прослушки.

Если предположить, что голоса на "пленках" аутентичные, то запись могла осуществляться 16 декабря 2019 года на встрече в формате "на кофе" между представителями Кабмина и Нацбанка.

В тот день пресс-служба НБУ распространила релиз с анонсом, что подобные встречи будут проходить регулярно.

Что предшествовало: По данным УП, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета министров и Верховной Рады.

Гончарук и его правительство отчитывались перед президентом. По словам очевидцев, Гончарук сообщил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые ему поставили в ОПУ.

На совещании не обсуждали ротацию в Кабмине.

Напомним: