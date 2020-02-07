Семья бывшего премьер-министра Украины Николая Азаров, сбежавшая в Россию в 2014 году, владеет несколькими участками и особняками на элитной Рублёвке под Москвой.

Источник журналистское расследование proekt.media

Детали: Николай Азаров взял в бессрочную аренду у Российской Федерации почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее. До конца 2014 года этим участком распоряжался "Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский" Управления делами президента РФ.

Сколько Азаров за нее платит и платит ли вообще, неизвестно.

В данных Росреестра указано, что земля была выделена экс-премьеру на основании некоего официального "письма" от 16.01.2015 №РС-6с, но не указано, чьего авторства.

Ранее Николай Азаров признавался, что по указанию Владимира Путина ему предоставили в России статус "политического беженца".

Жена Азарова в 2014 году приобрела участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тысяч кв метров по соседству. Аналогичные по площади участок и дом в Петрово-Дальнем стоят около 370 млн рублей (порядка 5,4 млн долл.).

В том же году владелицей 99 соток и дома в поселке Жуковка стала Лилия Азарова – невестка экс-премьера, супруга сына Николая Азарова Алексея (в Украине тот является фигурантом уголовного дела о получении взятки). Участок такой же площади с особняком в Жуковке сейчас продается за 1,2 млрд рублей (порядка 17,5 млн долл.).

Справка: Бежавший в Россию экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко также был владельцем недвижимости на Рублевке – вместе с женой Людмилой он приобрел участок в 40 соток и дом в 660 кв метров на территории коттеджного поселка "Парк Вилл" в Жуковке (в августе прошлого года пара развелась и владелицей, по документам, осталась только Людмила).

Землей и особняками на Рублёвке владеют также семья сбежавшего в России экс-президента Киргизии Аскара Акаева и семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.