Рассмотрение закона о рынке земли может затянуться на несколько месяцев – "Слуга народа"

Депутаты из фракции "Слуга народа" прогнозируют, что рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 об открытии рынка земли можетпродолжаться три-пять пленарных недель.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко в кулуарах Верховной Рады, Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы ведем переговоры с нашими коллегами, стараемся достучаться до их сознания. Но мы вчера увидели, что из фракции "Батькивщина" и из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", в принципе, такая идет технология, каждый депутат зачитывает свое правки и фактически 60 депутатов из ОПЗЖ и около 20 в "Батькивщине" ... то есть 80 выступлений мы точно должны послушать ... и 80 раз господин Сольский (председатель Комитета по аграрной и земельной политике - ред.) должен сказать, что правка отклонена".

Детали: На вопрос, как долго продлится рассмотрение поправок к земельному законопроекту, Корниенко ответил, что это на может уйти примерно от трех до пяти пленарных недель.

В то же время депутат добавил, что Рада не может позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект".

Корниенко считает, что на следующей пленарной неделе надо вести дискуссию относительно того, как дальше двигаться по законопроекту.

Корниенко также опроверг, что депутаты от "Слуги народа" готовы идти на уступки в позиции по Крыму или "торговать должностями" в обмен на голосование за рынок земли.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады заявил, что если дело будет двигаться в том же темпе, то парламент проголосует за законопроект о рынке земли в целом приблизительно 16-17 апреля.

Что было раньше: Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Народные депутаты от фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые выступают против открытия рынка земли, блокировали трибуну и президиум парламента.

За первый парламентарии успели рассмотреть 184 поправки к законопроекту. Всего было внесено 4018 поправок.

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак сообщал, что есть два варианта рассмотрения проекта закона.

Полная процедура займет около 2 месяцев, поскольку одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз.

Однако, по словам Мушака, комитет Верховной Рады предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Такое рассмотрение займет до 3 часов.

Напомним: