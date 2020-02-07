Тимошенко объяснила, почему заняла место Разумкова в президиуме ВР

2913 просмотров
Пятница, 7 февраля 2020, 13:32

Юлия Тимошенко заявила, что блокирование трибуны и места спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова при рассмотрении проекта закона о рынке земли было "символом", а никаких договоренностей об организации рассмотрения не было.

Источник: комментарий Тимошенко Радио Свобода

Прямая речь: "Мы ни о чем категорически не договорились, и я хочу опровергнуть заявления Разумкова о каких-либо договоренностях. Наша команда была, есть и остается против продажи земли, в том числе иностранным банковским учреждениям, потому что землю Украины из источника успешности и прибыли наших украинских фермеров превращают в спекулятивный товар и лишают Украину этого важнейшего, ценного ресурса".

Детали: Тимошенко заявила, что блокирование трибуны и места спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова было "символом того, что Украина не может пропустить этот закон".

По словам Тимошенко, несогласные с открытием рынка земли депутаты будут обращаться в Конституционный суд. Она уверена, что суд признает закон неконституционным.

Что было раньше: Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Народные депутаты от фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые выступают против открытия рынка земли, блокировали трибуну и президиум парламента. В частности Тимошенко заблокировала место председателя Верховной Рады.

Разумков с парламентской трибуны обратился к депутатам, призвал их прекратить заниматься популизмом и вернуться к предыдущим договоренностям.

Разумков отметил, что не может вести заседание, поскольку его место занял тот, кому оно не принадлежит и передал слово своему заместителю Руслану Стефанчуку.

Как сообщили Радио Свобода в части парламентских фракций, председатели фракций, которые собрались в кабинете Разумкова во время перерыва в утреннем заседании 6 февраля, договорились перед началом рассмотрения "земельного вопроса" идти по регламенту при рассмотрении всех поправок, не нарушая порядок. В то же время в других фракциях говорят, что эти договоренности не предусматривали отказа от блокирования трибуны.

Напомним:

  • 3 января в парламент был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Он предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
  • К проекту были поданы более 4 тысяч поправок. За первый день депутаты рассмотрели только 184 из них. Процедура может затянуться на несколько месяцев.

Темы: земля Тимошенко Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рассмотрение закона о рынке земли может затянуться на несколько месяцев – "Слуга народа" 7 февраля 2020, 12:04
"Слуги народа" караулят возле трибуны и президиума Рады 7 февраля 2020, 09:59
Рада прошла 184 правки "по земле", Тимошенко полдня простояла в президиуме 6 февраля 2020, 19:37
Все новости
Главные новости
Гончарук говорит, что Кабмин разобрался из "зоопарком" мегапремий для министров
Бородянский объяснил, почему украинские спортсмены обязаны выступать в России
Двум актерам российской комедии запретили въезд в Украину на 10 лет
Россия заявляет, что сирийцы чуть не сбили пассажирский самолет из-за атаки израильтян
Все новости
Кино

Кино в феврале: новые фильмы Клинта Иствуда и Романа Полански, "Черкассы" и другие

рейтинги

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего

Образование

Началась регистрация на ЗНО-2020. Как это сделать онлайн

Поиск по сайту
Архив
Весь архів