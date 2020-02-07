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Сытник намекает, что Аваков ему мстит за "рюкзаки"

Пятница, 7 февраля 2020, 14:02
Сытник намекает, что Аваков ему мстит за рюкзаки

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Источник: Сытник во время брифинга 7 февраля

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, оплатил ли он штраф в 3400 гривен согласно решению суда по административному делу, директор НАБУ отметил, что готов это сделать, если придет запрос на уплату штрафа. В то же время сказал, что будет "делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, осуществляющим давление на судей".

Он настаивает, что на судей давили на всех этапах рассмотрения этого дела. И дал понять, что не чувствует за собой вины

Прямая речь: "Это административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности...

Если бы у меня было ощущение, что я что-то совершил, я бы не находился на этом посту. К сожалению, это простейший способ попробовать отстранить от должности, поскольку такие решения не обжалуются в кассационном порядке по нашему законодательству...

Я почти закончил и буду направлять жалобу в Европейский суд. Это единственный... один из действенных способов пересмотреть это решение... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены".

Напомним: Сын главы МВД Александр Аваков был фигурантом дела НАБУ о растрате госсредств МВД при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Предыстория:

  • В конце декабря 2019 года стало известно о решении апелляционного суда, которым руководителя НАБУ Артема Сытника признали виновным в совершении коррупционного правонарушения. В результате он попал в "реестр коррупционеров".
  • Руководителя НАБУ обвинили в получении подарка в виде 25 000 гривен (тысячи долларов) за 6 дней отдыха на базе отдыха в селе Ровенской области.

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Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СытникНАБУАваков
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