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Директор Антикоррупционного бюро Сытник оказался в реестре коррупционеров

Четверг, 19 декабря 2019, 12:27
Директор Антикоррупционного бюро Сытник оказался в реестре коррупционеров

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Источник: Единый государственный реестр Национального агентства предотвращения коррупции

Детали: Статьи, согласно которой Сытника привлечены к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря.

Предыстория:

  • 13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.
  • Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.
  • Сытник назвал врученный ему админпротокол необоснованным. Он также заявил, что сомневается в беспристрастности судьи, рассматривающего дело о получения им коррупционного подарка.

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Темы: СытникНАПКНАБУ
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