Директор Антикоррупционного бюро Сытник оказался в реестре коррупционеров

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Источник: Единый государственный реестр Национального агентства предотвращения коррупции

Детали: Статьи, согласно которой Сытника привлечены к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря.

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