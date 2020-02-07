Аваков ответил Сытнику: Идиотов – жалко

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других".

Источник: Глава МВД в Твиттере

Детали: Очевидно реагируя на слова Сытника о том, что администиративное дело, из-за которого директор НАБУ попал в реестр коррупционеров, – это месть со стороны министра за "дело рюкзаков", Аваков в своем микроблоге перешел на личности, употребляя в частности слова "дурак" и "идиот".

Прямая речь: "Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы:

Возбудить пару тройку фейковых дел самому Написать в ДБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили. Написать в спортлото.

Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать".

Что предшествовало: Артем Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. По его словам, административное дело в отношении него - продолжение истории с рюкзаками от министра, который "жаждет мести".

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