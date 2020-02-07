Перестрелка в Мукачево: Аваков отправил спецназ и Нацгвардию

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Пятница, 7 февраля 2020, 20:35

Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево, где утром произошла стрельба.

Источник: МВД

Дословно: "Министр внутренних дел Арсен Аваков отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины".

Детали: МВД проводит спецоперацию по поиску участников события.

Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и незаконного обращения с оружием.

Что предшествовало: 7 февраля в 10 утра в полицию поступило сообщение о перестрелке на улице Сеченова. Ранения получили двое мужчин.

Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь. 

Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.

 
 

Украинская правда
Темы: Мукачево Аваков МВД полиция оружие


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