Перестрелка в Мукачево: Аваков отправил спецназ и Нацгвардию
Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево, где утром произошла стрельба.
Источник: МВД
Дословно: "Арсен Аваков отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины".
Детали: МВД проводит спецоперацию по поиску участников события.
Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и незаконного обращения с оружием.
Что предшествовало: 7 февраля в 10 утра в полицию поступило сообщение о перестрелке на улице Сеченова. Ранения получили двое мужчин.
Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь.
Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.