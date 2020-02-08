Загороднюк анонсировал строительство двух новых военных баз

В ближайшее время Минобороны планирует построить две новые военные базы на юго-востоке Украины.

Источник: министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала "Украина 24", сообщает пресс-служба МОУ

Прямая речь Загороднюка: "Одним из приоритетов в деятельности Минобороны является развитие и развитие военной инфраструктуры".

"Планируем в ближайшее время построить два качественных новых инфраструктурных объекта - военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО".

Детали: Глава Минобороны также сообщил о планах МОУ построить мобильные городки для военнослужащих ВС Украины.

Прямая речь: "Еще одним новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов".

Детали: По словам Загороднюка, в лагере будет предусмотрено "все для комфортного проживания военнослужащих": места для отдыха, приема пищи, душевые кабины и санузлы. Лагерь будет соответствовать стандартам НАТО, добавил глава МОУ.

Напомним,