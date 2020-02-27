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Минобороны на треть миллиарда увеличивает расходы на ракетное оружие

Четверг, 27 февраля 2020, 11:04
Испытания реактивных систем Ольха-М и Ольха-Р
Укроборонпром

Минобороны только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли и не планирует останавливать разработку проектов "Нептун" и "Ольха".

Источник: Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью изданию "Левый берег"

Прямая речь: "Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году".

Детали: Загороднюк заявил, что ракетной программы в Украине не существует и никогда не было. Минобороны только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли.

По его словам, проекты "Нептун" и "Ольха" были исследовательскими конструкторскими разработками, но единого видения развития ракетостроительной отрасли не было. Большая концептуальная программа только в состоянии разработки и скоро будет готова.

Он подчеркнул, что проекты "Ольха" или "Нептун" останавливать не будут.

Прямая речь: "По "Нептуну" в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение, финансовый ресурс на это предусмотрен. Точно так же и с "Ольхой".

Напомним:

  • В ноябре 2019 года Украина успешно испытала комплекс ЖК-360МЦ "Нептун". Ракета  Р-360 совершила полет больше чем на 250 километров.
  • Перед этим,  в июле 2019 года, Украина успешно испытала реактивную систему залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныоружиеЗагороднюк
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