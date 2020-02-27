Минобороны на треть миллиарда увеличивает расходы на ракетное оружие

Минобороны только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли и не планирует останавливать разработку проектов "Нептун" и "Ольха".

Источник: Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью изданию "Левый берег"

Прямая речь: "Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году".

Детали: Загороднюк заявил, что ракетной программы в Украине не существует и никогда не было. Минобороны только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли.

По его словам, проекты "Нептун" и "Ольха" были исследовательскими конструкторскими разработками, но единого видения развития ракетостроительной отрасли не было. Большая концептуальная программа только в состоянии разработки и скоро будет готова.

Он подчеркнул, что проекты "Ольха" или "Нептун" останавливать не будут.

Прямая речь: "По "Нептуну" в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение, финансовый ресурс на это предусмотрен. Точно так же и с "Ольхой".

Напомним: