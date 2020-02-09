У одного украинца на борту лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус.

Источник: Associated Press

Дословно: "Япония сообщила о еще шести случаях среди 3700 пассажиров и экипажа на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess, что увеличило число инфицированных на судне до 70. Новые случаи – это американская пассажирка 70 лет и пять членов экипажа – четыре филиппинца и украинец".

Что предшествовало: Ранее уже сообщалось, что число зараженных возросло до 70, однако не была известна национальность новых инфицированных.

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