У украинца на борту Diamond Princess обнаружили коронавирус – СМИ
1634 просмотра
Воскресенье, 9 февраля 2020, 17:46
У одного украинца на борту лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус.
Источник: Associated Press
Дословно: "Япония сообщила о еще шести случаях среди 3700 пассажиров и экипажа на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess, что увеличило число инфицированных на судне до 70. Новые случаи – это американская пассажирка 70 лет и пять членов экипажа – четыре филиппинца и украинец".
Что предшествовало: Ранее уже сообщалось, что число зараженных возросло до 70, однако не была известна национальность новых инфицированных.
Читайте также:
Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудовани
Предыстория:
- На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе - 25 украинцев.
- Проверки на наличие вируса у пассажиров лайнера начали после того, как у одного из них диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин.
- По последнним данным, в результате заражения коронавирусом скончались 813 человек, за последние сутки - 89 человек. Количество случаев инфицирования возросло до 37 549 человек.
Украинская правда
powered by lun.ua