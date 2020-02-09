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Украинец с коронавирусом пробудет в больнице минимум 14 дней – Минздрав

Воскресенье, 9 февраля 2020, 17:51
Украинец с коронавирусом пробудет в больнице минимум 14 дней – Минздрав

Украинца, который находился на борту лайнера Diamond Princess и у которого обнаружили коронавирус 2019-nCoV, госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.

Источник: Минздрав Украины

Дословно: "На борту лайнера Diamond Princess (который находится на карантине у берегов Японии) по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV.

Указанная информация получена национальным координатором Международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования.

Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья".

Детали: В Минздраве отметили, что дата возвращения украинцев, находящихся на лайнере Diamond Princess, еще не определена. Однако по возвращении "за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение".

Также сообщается, что по состоянию на 9 февраля, среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере граждане следующих государств: Японии - 28 человек, США - 14, Австралии - 7, Канады - 7, Гонконг - 3, Китая - 2, Новой Зеландии - 1, Филиппин - 5, Аргентины - 1, Великобритании - 1 и Украины - 1.

Что предшествовало: В воскресенье агентство Associated Press сообщило, что у одного украинца на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердили в Департаменте консульской службы МИД.

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Предыстория:

  • На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе - 25 украинцев.
  • Проверки на наличие вируса у пассажиров лайнера начали после того, как у одного из них диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин.
  • По последнним данным, в результате заражения коронавирусом скончались 813 человек, за последние сутки - 89 человек. Количество случаев инфицирования возросло до 37 549 человек. 

Украинская правда
Темы: коронавирусЯпонияМинздрав
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