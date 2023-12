Турция заявила, что сбила в Идлибе два Су-24. РФ говорит, что самолеты не ее

Министерство национальной обороны Турции заявило, что при попытке атаковать турецкие самолеты были сбиты 2 самолета Су-24 режима Башара Асада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, ТАСС

Детали: В сообщении также говорится об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, с помощью одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.

#Breaking

Syrian Arab news agency confirmed. 2 Syrian fighter jets were hit by Turkish Planes. Pilots are safe. #OperationSpringShield pic.twitter.com/lp5QOyPFcX