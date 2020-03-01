Турция заявила, что сбила в Идлибе два Су-24. РФ говорит, что самолеты не ее

Министерство национальной обороны Турции заявило, что при попытке атаковать турецкие самолеты были сбиты 2 самолета Су-24 режима Башара Асада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, ТАСС

Детали: В сообщении также говорится об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, с помощью одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.

#Breaking

Syrian Arab news agency confirmed. 2 Syrian fighter jets were hit by Turkish Planes. Pilots are safe. #OperationSpringShield pic.twitter.com/lp5QOyPFcX — Spring_Shield (@Spring_Shield) March 1, 2020

В российских СМИ со ссылкой на видео, обнародованное боевиками, сообщили, что над Идлибом якобы сбит Су-24. Отмечается, что "подтверждения этой информации пока нет".

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что информация о якобы сбитом самолете Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над Идлибом из ПЗРК не соответствует действительности.

Дословно: "Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении с ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк".

Детали: По данным российского Минобороны, самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.

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Предыстория:

Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.

В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.

Турция заявила, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе. В Минобороны Турции заявили, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.

1 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".