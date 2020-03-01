Турция заявила, что сбила в Идлибе два Су-24. РФ говорит, что самолеты не ее

Министерство национальной обороны Турции заявило, что при попытке атаковать турецкие самолеты были сбиты 2 самолета Су-24 режима Башара Асада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, ТАСС

Детали: В сообщении также говорится об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, с помощью одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.

В российских СМИ со ссылкой на видео, обнародованное боевиками, сообщили, что над Идлибом якобы сбит Су-24. Отмечается, что "подтверждения этой информации пока нет".

Два видео с якобы сбитым самолетом опубликовал в своем Telegram российский военкор Александр Коц, который сообщил, что о сбитом самолете "сообщают боевики". По кадрам нельзя точно определить, действительно ли был сбит российский самолет.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что информация о якобы сбитом самолете Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над Идлибом из ПЗРК не соответствует действительности.

Дословно: "Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении с ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк".

Детали: По данным российского Минобороны, самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.

Напомним,

1 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".