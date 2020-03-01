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Украине по обмену вернули людей, издевавшихся над заключенными в ОРДО – Асеев

Воскресенье, 1 марта 2020, 22:41
Станислав Асеев
DT.UA

Журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена ОРДО по обмену 29 декабря 2019 года, утверждает, другой освобожденный в тот же день, Евгений Бражников, издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме "Изоляция".

Источник: Асеев в Facebook

Прямая речь: "О Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января".

Детали: Асеев рассказал, что Бражникова пытались избить другие освобожденные прямо во время обмена, но его "спасли военные и под конвоем СБУ доставили в Киев".

Кусков же, по его словам, уже более двух лет находится на свободе, его обменяли еще в декабре 2017 года.

Прямая речь: "В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже (Кусков – ред.), хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду".

Что предшествовало: Станислав Печенкин, бывший гражданский заложник боевиков ОРДО из Горловки, рассказал "Украинской правде", что именно Бражников в "Изоляции" обливал холодной водой и бил заключенных для получения признаний.

По его словам, Бражников - бывший милиционер, в 2014 году был активным участником "русской весны", активно помогал пророссийским митингам, нападал на участников проукраинских акций.

Сам Бражников в комментарии УП заявил, что в тех условиях разные люди могут вести себя по-разному. Он также заверил, что готов ко встрече с представителями правоохранительных органов, если они захотят его допросить.

Читайте также: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Предыстория:

  • 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • СБУ опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них - 12 военные, 64 гражданских, в том числе Станислав Асеев.

Украинская правда

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Темы: пленныеОРДЛОДНР
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