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Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию

Пятница, 13 декабря 2019, 21:16
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Источник: сайт парламента, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко

Детали: Согласно сайту Рады, проект закона №2598 зарегистрирован 13 декабря.

По состоянию на 22:00 13 декабря текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, внося изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей стране, Киев выполняет Минские соглашения.

Прямая речь Пристайко: "В Минских договорённостях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договорённостям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идём на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине".

Детали: Говоря о позиции РФ по этому поводу, министр сказал, что "российская сторона предлагает упрощённый вариант, так как они себе видят идеальный вариант для них – изменения в Конституцию".

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Предыстория:

  • 5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
  • 9 декабря после встречи "нормандской четверки" в Париже президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина никогда не поступится своими территориями.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийзаконодательствоКонституцияВерховная Рада
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