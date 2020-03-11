Пограничник "крышевал" браконьеров в Азовском море
Сотрудники Службы безопасности разоблачили начальника оперативно-розыскного отдела Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, который "крышевал" браконьеров в Азовском море.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных рыбаков и частных предпринимателей, которые занимаются нелегальным рыбным промыслом в акватории Азовского моря.
За ежемесячные взятки начальник отдела "не замечал" масштабной противоправной деятельности".
Детали: В зависимости от сезона, в том числе и в период нерестового запрета, и величины улова размеры откатов варьировались от 5 до 10 тысяч гривен с каждого судна.
За отдельную плату чиновник заранее предупреждал злоумышленников о проведении правоохранительными и контролирующими органами рейдов.
Задержали чиновника в центре Бердянска при получении 10000 гривен очередной взятки.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
Проверяется причастность других должностных лиц к преступлению.
Предыстория:
- Украинских рыбаков несколько раз задерживали сотрудники пограничного управления ФСБ РФ в акватории Азовского моря. Сотрудники ФСБ РФ находится там после аннексии Крыма.
- В частности, 15 февраля задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность.
- 16 февраля так называемый "суд РФ" привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.
- 25 февраля рыбаки были освобождены из-под ареста.