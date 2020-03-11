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Пограничник "крышевал" браконьеров в Азовском море

Среда, 11 марта 2020, 09:44
Пограничник крышевал браконьеров в Азовском море

Сотрудники Службы безопасности разоблачили начальника оперативно-розыскного отдела Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, который "крышевал" браконьеров в Азовском море.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных рыбаков и частных предпринимателей, которые занимаются нелегальным рыбным промыслом в акватории Азовского моря.

За ежемесячные взятки начальник отдела "не замечал" масштабной противоправной деятельности".

Детали: В зависимости от сезона, в том числе и в период нерестового запрета, и величины улова размеры откатов варьировались от 5 до 10 тысяч гривен с каждого судна.

За отдельную плату чиновник заранее предупреждал злоумышленников о проведении правоохранительными и контролирующими органами рейдов.

 

Задержали чиновника в центре Бердянска при получении 10000 гривен очередной взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Проверяется причастность других должностных лиц к преступлению.

Предыстория: 

  • Украинских рыбаков несколько раз задерживали сотрудники пограничного управления ФСБ РФ в акватории Азовского моря. Сотрудники ФСБ РФ находится там после аннексии Крыма.
  • В частности, 15 февраля задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность.
  • 16 февраля так называемый "суд РФ" привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.
  • 25 февраля рыбаки были освобождены из-под ареста.

Украинская правда
Темы: Азовское мореПограничная служба
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