Пограничник "крышевал" браконьеров в Азовском море

Сотрудники Службы безопасности разоблачили начальника оперативно-розыскного отдела Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, который "крышевал" браконьеров в Азовском море.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных рыбаков и частных предпринимателей, которые занимаются нелегальным рыбным промыслом в акватории Азовского моря.

За ежемесячные взятки начальник отдела "не замечал" масштабной противоправной деятельности".

Детали: В зависимости от сезона, в том числе и в период нерестового запрета, и величины улова размеры откатов варьировались от 5 до 10 тысяч гривен с каждого судна.

За отдельную плату чиновник заранее предупреждал злоумышленников о проведении правоохранительными и контролирующими органами рейдов.

Задержали чиновника в центре Бердянска при получении 10000 гривен очередной взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Проверяется причастность других должностных лиц к преступлению.

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